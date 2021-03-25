Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с мужем. Знаменитость отметила, что может ревновать, однако контроль для нее неприемлем.

Уже почти 10 лет Лилия состоит в браке с танцовщиком Андреем Диким. Влюбленным удается сохранять любовь, уважение и страсть в отношениях. Они считают, что именно эти составляющие являются главными. Ребрик призналась, что ревность также присутствует в их семье.

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Лилия Ребрик о ревности в семье

"Ревность может быть, контроль для меня неприемлем. В семье должно быть полное доверие. Но границу между "я не ревную" и "мне все равно" нельзя переступать. Не может быть все равно", – отметила актриса.

Мой муж никогда не научится спокойно и без ревности смотреть фильм, где у меня есть сцена поцелуя с артистом. И это нормально. Наоборот, было бы странно, если бы он оставался равнодушным. Но мой муж точно знает: то, что происходит в кадре или на сцене, не имеет никакого отношения к тому, что происходит за ними,

– подчеркнула Лилия.

Также Ребрик добавила, что Андрей часто танцует с красивыми девушками в хореографическом зале. Он что-то им показывает, рассказывает. Она понимает, что это часть профессии, однако эмоции никуда не исчезают.

Сердцем все равно буду ревновать и в который раз хотеть быть для него самой лучшей. В рамках разумного, ревность может присутствовать, безосновательно – категорически нет. Не должно быть соблазна взять телефон и проверить. Если не будет свободы и внутреннего ощущения, что тебе хочется возвращаться домой, семья невозможна,

– поделилась знаменитость.

История любви Лилии Ребрик и Андрея Дикого

В 2011 году Лилия была участницей проекта "Танцы со звездами". Там она выходила на паркет в паре с Андреем Диким.

Между участниками возникла симпатия, которая впоследствии переросла в любовь.

23 декабря 2011 года влюбленные поженились.

Уже в августе 2012 года Лилия и Андрей стали родителями. У них родилась доченька Диана.

В апреле 2018 года Ребрик второй раз подарила любимому дочь. Ее супруги назвали Полиной.

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