Лилия Ребрик показала вечеринку, которую устроила в день рождения старшей дочери: яркие фото
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
В понедельник, 30 августа, старшая дочь Лилии Ребрик отмечала день рождения. Диане исполнилось 9 лет. По случаю праздника актриса устроила для именинницы семейную вечеринку, на которую пригласила родителей мужа.
Из-за безумного графика репетиций и съемок Лилия Ребрик редко бывает дома, поэтому при любом случае проводит время с родными. В день рождения дочери она всю себя посвятила семье – не только детям и мужу, но и свекрови и свекру, которые пришли поздравить звездную внучку.
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Для 9-летней Дианы и 3-летней Полины родители подобрали одинаковые наряды – пышные розовые пачки из фатина, белые футболки и лосины с розовыми надписями Diana party. Девушки были в восторге от праздничных костюмов.
Просторную светлую гостиную Лилия Ребрик и Андрей Дикий украсили розовыми и золотистыми шариками. Судя по букету на столе, дочке они вручили оранжевые розы. Другие подарки Дианы актриса рассекречивать не стала.
Diana party в разгаре. С днем рождения, Диана. Обожаю семейные вечера,
– поделилась Лилия Ребрик.
Лилия Ребрик с семьей – мужем, дочками, свекром и свекровью / Фото из инстаграма актрисы
Лилия Ребрик с мужем и дочками / Фото из инстаграма актрисы
Дочери Лилии Ребрик / Фото из инстаграма актрисы
Добавим, звездные родители часто устраивают вечеринки на день рождения своих детей:
- актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец на первый юбилей двойняшек пригласила аниматоров, подготовила костюмы и большой торт;
- зато Джамала на третий день рождения Эмира затеяла грандиозное празднование в стиле его любимого мультика "Щенячий патруль".