19 июля малышам украинской актрисы и ведущей Елены Кравец исполнилось 5 лет. Двойняшки Екатерина и Иван пышно отпраздновали свой первый юбилей.

Смотрите также "Вылитый отец": Тина Кароль показала трогательное видео с сыном Вениамином

Празднование 5-летия детей Елены Кравец

Звездная мамочка устроила для своих самых дорогих настоящий праздник. Сначала она показала большой белоснежный торт, украшенный фруктами.



Празднование 5-летия детей Елены Кравец / Фото из инстаграм-сторис

Также Елена Кравец подготовила много больших воздушных шариков – не только обычных, но и в форме маски Бэтмена и кукол. На празднование пригласили аниматоров, которые развлекали двойняшек. На лице Кати и Ивана сияли улыбки, похоже, дети были по-настоящему довольны своим днем рождения.



Празднование 5-летия детей Елены Кравец / Фото из инстаграм-сторис

Двойняшки для праздника одевались в специальные костюмы. Катя примерила сиреневое платье с крыльями бабочки, а Иван позировал перед камерой в форме любимого героя мультфильма.



Празднование 5-летия детей Елены Кравец / Фото из инстаграм-сторис