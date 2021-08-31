Из-за безумного графика репетиций и съемок Лилия Ребрик редко бывает дома, поэтому при любом случае проводит время с родными. В день рождения дочери она всю себя посвятила семье – не только детям и мужу, но и свекрови и свекру, которые пришли поздравить звездную внучку.

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Для 9-летней Дианы и 3-летней Полины родители подобрали одинаковые наряды – пышные розовые пачки из фатина, белые футболки и лосины с розовыми надписями Diana party. Девушки были в восторге от праздничных костюмов.

Просторную светлую гостиную Лилия Ребрик и Андрей Дикий украсили розовыми и золотистыми шариками. Судя по букету на столе, дочке они вручили оранжевые розы. Другие подарки Дианы актриса рассекречивать не стала.

Diana party в разгаре. С днем рождения, Диана. Обожаю семейные вечера,

– поделилась Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик с семьей – мужем, дочками, свекром и свекровью / Фото из инстаграма актрисы

Лилия Ребрик с мужем и дочками / Фото из инстаграма актрисы

Дочери Лилии Ребрик / Фото из инстаграма актрисы

Добавим, звездные родители часто устраивают вечеринки на день рождения своих детей: