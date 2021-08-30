Успешная украинская актриса Лилия Ребрик сегодня, 30 августа, устраивает праздник по случаю 9-летия старшей дочери Дианы. В день рождения дочери звезда опубликовала в сети милое сообщение.

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Лилия Ребрик поздравила дочь с 9-летием

Знаменитость трогательно поздравила дочь с днем ​​рождения. Она отметила, что Диана делает звездных родителей счастливыми, а также держит их в тонусе.

Лилия Ребрик опубликовала редкое фото девочки. На фото Диана позирует в пышном платье темного пудрово-розового цвета с черными полосками. Именинница распустила волосы и украсила прическу двумя цветками. Также Диана сделала легкий макияж – похоже, звездная мама позволяет дочери краситься.

Празднование 9-летия Дианы Дикой, вероятно, пройдет в уютном семейном кругу – вместе с младшей сестрой и близкими.

Текст публикации Лилии Ребрик

С днем ​​рождения, наша гордость. 9 лет! Ты учишь нас быть родителями, держишь нас в тонусе и делаешь счастливыми. Ты такая умничка и такая красавица! Доченька, иди вперед, смело мечтай и ничего не бойся, у тебя всегда за спиной есть мама и папа твоя дикая семейка. Мы тебя очень сильно любим! Мы в тебя верим!



Диана Дикая / Фото с инстаграма Лилии Ребрик

Поклонники Лилии Ребрик засыпают ее дочь комплиментами. Также они приобщаются к поздравлениям в комментариях: