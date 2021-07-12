Лилия Ребрик в новом образе показала трендовое сочетание цветов: фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала поклонников новым образом. Она позировала на камеру в красивом костюме с сочетанием серого и желтого цветов, тренде этого сезона.

Лилия Ребрик в очередной раз позировала в телестудии утренней программы. Она позировала на камеру в ярком наряде, которым покорила поклонников.

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Новый образ Лилии Ребрик

Для утреннего эфира в понедельник звезда выбрала яркий look. Она предстала перед камерами в костюме, состоящего из штанов желтого цвета и серо-желтого пиджака. Такое сочетание цветов является одним из самых трендовых в этом сезоне. Пиджак Лилия не застегивала и надела под него элегантную белую блузку.

Белокурые волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в нежных оттенках. Прекрасный женственный образ она довершила большими серьгами-кольцами.



Лилия Ребрик в ярком костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Предыдущие образы Лилии Ребрик