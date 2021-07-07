Летние ночи всегда неповторимы. Они наполнены невероятной атмосферой, теплом. Лилия Ребрик вместе с семьей сполна наслаждается каждым моментом. На личной странице в Инстаграме она часто делится красивыми кадрами.

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Лилия Ребрик праздновала Ивана Купала

Вечером перед праздником Купала телеведущая с дочерями – Дианой и Полиной и мужем Андреем Диким отправилась на реку. Звездная семья плела невероятно красивые венки, которые по традиции нужно пускать на воду.

Лилия для такого праздника выбрала комфортный наряд. Она позировала на камеру в черной майке, джинсах и белой рубашке. Волосы уложила ровно, а на лицо не наносила косметику. Довершила аутфит стильными серьгами. Главной изюминкой образа ведущей стал огромный венок из полевых цветов.

Яркой серией фотографий Ребрик поделилась в своем Инстаграме: "Праздник солнца, лета, тепла и буйной зелени! Расцвет лета, время, когда оно налилось всеми красками, пахнет всеми ароматами и поет звуками, присущими только ему. Полевые цветы и разнотравье сегодня приобретают особую целебность! А роса – чудодейственная! Мы сплели венки и пустили их на воду, загадали желание, насладились солнцем и умылись росой. Вот разве через пламя не прыгали и цветок папоротника еще не искали".

В заметке актриса также отметила, что фотографировала Лилия Яма. Похоже, что Ивана Купала они отметили семьями.

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