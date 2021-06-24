Успешная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно ведет инстаграм-блог. В нем звезда делится яркими моментами из жизни и демонстрирует стильные образы. На днях она опубликовала новую фотографию на личной странице.

Смотрите также Жена Дмитрия Комарова очаровала элегантным образом в голубом платье: фото

Образ Лилии Ребрик

Знаменитость позировала перед камерой на одной из улиц Киева. Она сделала волшебное утреннее фото. Лилия Ребрик примеряла белый костюм, состоящий из широких брюк и длинной рубашки оверсайз на пуговицах.

Телеведущая соединила наряд с черной сумочкой на серебристой цепочке, которую перекинула через плечо. Образ также дополняли аксессуары – лаконичные, но стильные кольца и золотые серьги-подвески.

Лилия Ребрик распустила светлые волосы и выровняла их. На лице звезда сделала изысканный макияж. Она накрасила веки молочными и коричневыми тенями, а губы подчеркнула насыщенной малиновой помадой.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма звезды

Читатели Лилии Ребрик всегда активно откликаются о каждом новом фото. На этот раз поклонники также засыпали звезду комплиментами: