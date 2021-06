Лилия Ребрик является примером для многих женщин. Она чуть ли не ежедневно показывает эффектные look of the day и вдохновляет на красивые образы.

Смотрите также Лилия Ребрик восхитила изящным аутфитом в белоснежном костюме: фото

Нежный look Лилии Ребрик

Для съемок утренней программы телеведущая выбрала яркий летний наряд. Она позировала на камеру в льняном костюме розового цвета, состоявшем из широких брюк и oversize рубашки, которую Лилия не застегивала. Под рубашку она надела белую атласную майку на тонких бретелях, а талию подчеркнула с помощью пояса.

Такой аутфит звезда соединила с белыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Визажисты поработали над прической и макияжем ведущей. Волосы Ребрик собрали в хвост и оставили несколько прядей, которые красиво спадали на лицо. Тон ее лица выровняли, на веки нанесли коричневые тени и черные стрелки, а губы накрасили малиновой помадой. Образ довершили длинные изысканные серьги.



Лилия Ребрик в розовом костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик в розовом костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик в розовом костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик



Лилия Ребрик в розовом костюме / Фото из инстаграма Лилии Ребрик