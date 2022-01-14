Лилия Ребрик является одной из немногих украинских звезд, которые после новогодних праздников не отправились в зимние отпуска. После того как ведущая побывала в гостях у родителей, она вернулась к работе на телевидении.

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Стильный образ Лилии Ребрик

Телеведущая предстала перед камерами в стильном аутфите. Лилия надела классические брюки насыщенного красного цвета. Соединила их с белой блузкой, обнажив одно плечо. Это придало образу обольстительности. Талию знаменитости подчеркнул широкий белый пояс.

Среди аксессуаров на Ребрик были серьги и кольцо. Белокурые волосы красавица собрала в прическу сзади. На лице Лилия сделала макияж с блестящими тенями на веках и красной помадой на губах.

"С праздником всех Василей!", – обратилась Лилия к поклонникам.

Лилия Ребрик в телестудии / Фото из инстаграма ведущей

Напомним, на днях Лилия показывала еще один красивый образ. Она появилась перед телекамерами в элегантном костюме цвета электрик.