Лілія Ребрик є однією з небагатьох українських зірок, які після новорічних свят не відправилися у зимові відпустки. Після того, як ведуча побувала в гостях у батьків, вона повернулася до роботи на телебаченні.

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Стильний образ Лілії Ребрик

Телеведуча постала перед камерами у стильному аутфіті. Лілія одягнула класичні штани насиченого червоного кольору. Поєднала їх з білою блузкою, оголивши одне плече. Це додало образові звабливості. Талію знаменитості підкреслив широкий білий пояс.

Серед аксесуарів на Ребрик були сережки та каблучка. Біляве волосся красуня зібрала в зачіску ззаду. На обличчі Лілія зробила макіяж з блискучими тінями на повіках і червоною помадою на губах.

"Зі святом всіх Василів!", – звернулася Лілія до шанувальників.



Лілія Ребрик у телестудії / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, днями Лілія показувала ще один красивий образ. Вона поставала перед телекамерами в елегантному костюмі кольору електрик.