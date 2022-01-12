Успешная украинская актриса Лилия Ребрик активно ведет блог в инстаграме, где часто общается с подписчиками. На днях она опубликовала новое фото и показала удачный образ на работу.
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Образ Лилии Ребрик
Знаменитость позировала перед объективом в студии, так как уже вернулась к рабочим будням и съемкам. Она предстала в бежевом топе с декольте и стильном костюме цвета электрик. Комплект состоял из брюк прямого покроя и элегантного жакета.
Лилия Ребрик дополнила образ крупными серьгами-кольцами и перстнями. Белокурые волосы она распустила и уложила легкими волнами.
Трендовый look Лилии Ребрик удачно завершил макияж. Актриса подчеркнула глаза молочными и коричневыми тенями, а розовой помадой накрасила губы.
Врываемся в рабочий режим, в привычно бешеный темп жизни, возвращаемся к нашим роботам и заботам! Восстаем из этого праздничного пепла! Сил всем выдержать первую неделю после праздников,
– пожелала звезда фанам.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Поклонники активно комментируют каждое фото актрисы. Они поделились впечатлениями от нового образа в комментариях:
- "Красавица";
- "Вдохновляете";
- "Бомба";
- "Лилия, какая же вы красивая";
- "Сексуальная леди";
- "Красавица и умница".