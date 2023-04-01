Дочь Лилии Ребрик рассмешила фанатов своим желанием, связанным с Путиным: милое видео

К международному Дню смеха украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик подняла настроение любителей. Она показала видео, как ее дочь Полина произнесла тост-желание, связанное с диктатором Владимиром Путиным.

Видеоролик звезда распространила в Инстаграмме. Раньше Лилия Ребрик показала загородный дом, которая приобрела еще до вторжения

К теме "Тебе пора уже": Настя Каменских резко ответила, когда наконец забеременеет

На видео 4-летняя Полина подняла кружку какао из маршмелоа и произнесла: "За то, чтобы Путин сдох". Звездная мама Лилия Ребрик не смогла сдержать смех.

"Кто-то подумает, что это первоапрельская шутка, но нет", – подписала пост ведущая.

Поклонники актрисы написали в комментариях, что мы живем в такое время, когда даже дети мечтают не о новой игрушке, а о благосостоянии страны.

"Господи, наши дети. Одно желание на всех",

"И чем быстрее – тем лучше",

"Присоединяюсь к Полиному желанию",

"За вас, девочки, и чтобы быстрее исполнилось желание Полины",

"Это сейчас, наверное, все дети такого желают. У моих детей сейчас только одни игры и желания. Бьем Путина",

"Это не шутка, это мечта и желание всех украинцев".

Кстати, недавно Лилия Ребрик также вспоминала дни перед полномасштабным вторжением. В то время было для нее полно тревоги и страха. Она до деталей помнит вечер 23 февраля, когда покупала мебель для дома и ела клубнику с шампанским.