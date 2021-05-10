Майский отпуск Лилия Ребрик проводит с мужем и двумя дочками. Именно любимый сделал жене такой фантастический семейный сюрприз на юбилей. Похоже, он и является автором откровенных фото знаменитости.

Интересно "Мисс Украина" позировала в купальнике с вышивкой: откровенная съемка для "Мисс Вселенная"

Лилия Ребрик в купальнике

Для отдыха на пляже актриса выбрала блестящий черный купальник – провокационный бюстгальтер без бретелей и крошечные трусики. Свой образ она довершила только серьгами и не стала наносить макияж.

Несмотря на смелый look Лилия Ребрик демонстрировала в кадре откровенные позы. Мокрой она загорала на песчаном пляже, обольстительно сложив грудь. Звезда развлекалась в воде, искренне улыбалась и не прикрывала грудь, которую едва удерживал бюстгальтер.



Лилия Ребрик в купальнике / Фото из инстаграма ведущей

Ребрик засветила фигуру с лучших ракурсов, похваставшись танцевальными ножками и подтянутым телом.

"Море – моя любовь, мое место силы. Иногда это просто необходимо, окунуться с головой в воду", – поделилась вдохновенная ведущая.



Лилия Ребрик в купальнике / Фото из инстаграма ведущей