Травневу відпустку Лілія Ребрик проводить з чоловіком і двома доньками. Саме коханий зробив дружині такий фантастичний сімейний сюрприз на ювілей. Схоже, він і є автором відвертих фото знаменитості.

Цікаво "Міс Україна" позувала в купальнику з вишивкою: відверта зйомка для "Міс Всесвіт"

Лілія Ребрик в купальнику

Для відпочинку на пляжі акторка обрала блискучий чорний купальник – провокативний бюстгальтер без бретелей і крихітні трусики. Свій образ вона довершила лише сережками й не стала наносити макіяж.

Попри сміливий look Лілія Ребрик демонструвала в кадрі відверті пози. Мокрою вона засмагала на піщаному пляжі, звабливо склавши груди. Зірка розважалася у воді, щиро усміхалася й не прикривала груди, які ледь втримував бюстгальтер.

Лілія Ребрик в купальнику / Фото з інстаграму ведучої

Ребрик засвітила фігуру з найкращих ракурсів, похизувавшися танцювальними ніжками та підтягнутим тілом.

"Море – моя любов, моє місце сили. Іноді це просто необхідно, зануритися з головою в воду", – поділилася натхненна ведуча.

Лілія Ребрик в купальнику / Фото з інстаграму ведучої