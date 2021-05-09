Елизавета Ястремская уже четыре дня находится в Майами, США. За это время она познакомилась с конкурентками, продемонстрировала несколько безупречных образов и осуществила свою заветную мечту – стала моделью в объективе знаменитого фотографа Фадиля Бериша. Перед художником "Мисс Украина" позировала в роскошном купальнике.

К теме "Мисс Украина" показала второе соблазнительное платье для конкурса красоты "Мисс Вселенная"

Девушка выбрала дизайнерский пляжный костюм от известного бренда Ema Savahl. Елизавета Ястремская фотографировалась в белом корсете, расшитом разноцветными цветами. Прелести девушки подчеркнул бюстгальтер из плиссированной ткани. Черные прозрачные трусики с подобным узором завершили look.

"Мисс Украина" фотографировалась с безупречным макияжем с карамельными тенями, темными стрелками и нежно-розовой помадой. Волосы красавицы стилисты вложили в легкие локоны, которые соблазнительно развевались на ветру.

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Добавим, в США красавица взяла пять чемоданов с многочисленными нарядами и аксессуарами. Она уже успела показать два платья для конкурса "Мисс Вселенная-2020":