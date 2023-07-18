Не считайте чужих денег, – Лилия Ребрик ответила хейтерам, осудившим ее за отдых
Источник:Лилия Ребрик
Лилия Ребрик опубликовала фото с моря, которые ей сделала дочь, и написала пост, в котором выразила свое мнение по поводу хейта из-за отдыха, когда в Украине более полутора года идет большая война. Сейчас она со своими детьми и родителями отправилась в путешествие на море.
Телеведущая, которая раньше умилила поклонников роликом как ее дочери прощаются с папой на вокзале перед путешествием в Турцию, ответила хейтерам, осуждающим ее за отдых на море. Она попросила не считать чужих денег.
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Лилия Ребрик отреагировала на хейт
Знаменитость убеждена, что не нужно осуждать людей, которые сейчас продолжают жить, отдыхать и радоваться. Мы не знаем, что с нами будет завтра, поэтому нужно наслаждаться жизнью сегодня и ценить каждый миг.
Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что действительно прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Ибо жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли завтра,
– написала ведущая.
Поклонники поддержали Лилию
- "Не обращай внимания. Ты заслуживаешь этого отдыха как никто другой";
- "Наслаждайтесь отдыхом. Вы заслужили каждую минуту";
- "Очень хорошо, что вы нашли время для отдыха для себя и детей, ведь здоровая женщина и мать — это залог счастливой семьи. Победу мы должны встречать здоровыми и вдохновенными";
- "Какое счастье, что вы вместе отдыхаете на море. Так приятно видеть ваши улыбки. Наслаждайтесь этим мгновением".
Несмотря на то, что в комментариях люди написали больше слова поддержки и пожелали хорошего отдыха ведущей с детьми, все равно некоторые пользователи не согласились со словами Лилии:
- "Я считаю, что медийные люди не должны кичиться отдыхом на море. Они сейчас наоборот должны показывать совсем другой пример. Не нужно прикрываться своими детьми, что якобы все ради них";
- "Военные гибнут, женщины, дети, а они выставляют свой отдых. Кому оно нужно? Отдыхайте, но без своих циничных фотографий";
- "Война только у тех, чьи близкие воюют. Война у тех, у кого кто-то погиб. У волонтеров это только повод отклониться от службы. У остальных людей войны нет".
К слову, в летний отпуск также уехала украинская актриса Наталья Денисенко. Она вместе с сыном и кумой с детьми отправились на отдых в Турцию. Однако, как отмечает Наталья, там сейчас много россиян. Актриса добавила, что у нее пока не было конфликтов с ними.