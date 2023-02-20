Подкопаева побывала в разрушенном селе под Киевом
Подкопаева опубликовала кадры на фоне сгоревшего танка Фотография была сделана на Киевщине в селе Дмитровка, которое уничтожили русские оккупанты.
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"Прошел почти год с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года", – подписала фото олимпийская спортсменка.
Лилия Подкопаева побывала в селе под Киевом / Фото с ее инстаграммы
Напомним, что Лилия Подкопаева выросла в Донецке Там до сих пор живут ее друзья и тренеры, но с ними она не общается с 2014 года. Сначала те не поддержали Майдан, а затем радовались "русской мере". "Поэтому больше ничего близкого у нас не может быть", – добавила она.
В комментариях поклонники выражают свою ненависть к оккупантам:
- "Черная дата. Коварные рашистские убийцы должны быть наказаны".
- "Украина победит! Верим, помогаем".
- "Для меня, этот проклятый февраль, уже целый год!"
- "Спасибо Вам за поддержку Украины! Нас не сломать! Слава нашим защитникам – героям ВСУ! Слава непокоренному и несгибаемому народу Украины!"
- "Последние мои дома есть".
- "А подружка Ваша, Лорак, так и молчит".
К слову, к полномасштабному вторжению олимпийская чемпионка очень близка дружила с певицей Ани Лорак, которая также является крестной матерью ее дочери. Однако из-за молчания Лорак Подкопаева перестала с ней общаться.