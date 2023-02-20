Подкопаева побывала в разрушенном селе под Киевом

Подкопаева опубликовала кадры на фоне сгоревшего танка Фотография была сделана на Киевщине в селе Дмитровка, которое уничтожили русские оккупанты.

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"Прошел почти год с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года", – подписала фото олимпийская спортсменка.



Лилия Подкопаева побывала в селе под Киевом / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что Лилия Подкопаева выросла в Донецке Там до сих пор живут ее друзья и тренеры, но с ними она не общается с 2014 года. Сначала те не поддержали Майдан, а затем радовались "русской мере". "Поэтому больше ничего близкого у нас не может быть", – добавила она.

В комментариях поклонники выражают свою ненависть к оккупантам:

"Черная дата. Коварные рашистские убийцы должны быть наказаны".

"Украина победит! Верим, помогаем".

"Для меня, этот проклятый февраль, уже целый год!"

"Спасибо Вам за поддержку Украины! Нас не сломать! Слава нашим защитникам – героям ВСУ! Слава непокоренному и несгибаемому народу Украины!"

"Последние мои дома есть".

"А подружка Ваша, Лорак, так и молчит".

К слову, к полномасштабному вторжению олимпийская чемпионка очень близка дружила с певицей Ани Лорак, которая также является крестной матерью ее дочери. Однако из-за молчания Лорак Подкопаева перестала с ней общаться.