Дочь Константина Меладзе показала трогательное видео с 46-летней мамой
26 декабря 2022, 16:04Читати новину українською
Источник:Инстаграм Лии Меладзе
18-летняя дочь Константина Меладзе – Лия поделилась редкими кадрами, на которых она с мамой Яной Сумм. Они встретились в Латвии.
Лия Меладзе, которая участвовала в "Голосе страны-12", 25 декабря встретилась с мамой в Латвии. Там они сняли трогательный ролик на берегу моря.
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Лия Меладзе встретилась с мамой
Константин Меладзе и Яна Сумм развелись в 2013 году. Лия поддерживает теплые отношения с обоими родителями, однако редко публикует в сети совместные фотографии. Девушка учится в США, но на Рождество приехала в Латвию, где встретилась с мамой и даже сняла атмосферное видео под трогательную праздничную композицию.
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