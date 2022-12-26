Дочь Константина Меладзе показала трогательное видео с 46-летней мамой

18-летняя дочь Константина Меладзе – Лия поделилась редкими кадрами, на которых она с мамой Яной Сумм. Они встретились в Латвии.

Лия Меладзе, которая участвовала в "Голосе страны-12", 25 декабря встретилась с мамой в Латвии. Там они сняли трогательный ролик на берегу моря.

Смотрите также Тина Кароль приготовила праздничный ужин с сыном: редкие семейные фото

Лия Меладзе встретилась с мамой

Константин Меладзе и Яна Сумм развелись в 2013 году. Лия поддерживает теплые отношения с обоими родителями, однако редко публикует в сети совместные фотографии. Девушка учится в США, но на Рождество приехала в Латвию, где встретилась с мамой и даже сняла атмосферное видео под трогательную праздничную композицию.

Украинские звезды и Рождество