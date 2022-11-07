Лия – дочь известного продюсера Константина Меладзе. В ходе "нокаутов" девушка призналась, что отец принял участие в подготовке выступления.

Не пропустите Голос страны 12 сезон 10 выпуск: первые нокауты и неожиданное появление эксчеловика Дорофеевой

Как Меладзе помог дочери на "Голосе страны"

Девушка сражалась за место в прямых эфирах с песней группы "Океан Эльзы" – "На небе". Лия умилила чрезвычайно нежным и чувственным исполнением. После выступления призналась, что просила у папы помощи с аранжировкой.

На самом деле я сказала папе, что хочу, чтобы песня была такая, будто я сижу на облаке,

– поделилась вокалистка.

Святослав Вакарчук был очень тронут таким исполнением и спел вместе с Лией. К сожалению, девушка покинула команду Дорофеевой после выступления другой конкурсантки. Но продолжит участие в шоу благодаря команде "Второго шанса".

Голос страны 12 сезон 10 выпуск: смотрите онлайн – выступление Лии Меладзе

Отметим, уже 20 ноября на "Голосе страны" состоится суперфинал. 12 участников выступят в прямом эфире. Команду Нади Дорофеевой будут представлять Александр Свириденко, Инесса Грицаенко и Давид Маскиса.