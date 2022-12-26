День Рождества супруга президента Зеленского провела вместе с детьми в Охматдите. Она посетила пациентов отделения трансплантации костного мозга и иммунотерапию детской специализированной больницы.

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Елена Зеленская в Охматдите на Рождество

Уже второй раз первая леди Украины устраивает дни чтения для детей. В этот раз на Рождество она прочла "Полианну" Элинор Портер. Героиня книги должна была вдохновить других на оптимизм и веру в себя.

Эти дети знают, что такое сверхсложное лечение в условиях воздушных тревог. И даже больше. Меня, например, поразила история Даниила Карнахина, донором для которого стал папа – военный ВСУ. Учитывая риски, связанные со службой, исключение клетки отца решили заморозить. За двое суток до трансплантации папа Даниил погиб, защищая Украину. Но он продолжает защищать сына от заболевания,

– рассказала первая леди.

Елена Зеленская добавила, что стала донором костного мозга во время визита в Охматдит, чтобы помочь детям и взрослым в больнице.

"Всегда можно сделать больше. Помочь больше. Спасти больше. Оказать больше поддержки. И эти рождественские дни – лучший повод приумножить добро".

Фото с визита Елены Зеленской / Фото с телеграма первой леди

Образ первой леди

Елену Зеленскую в Охматдите увидели в необычном для нее повседневном образе. Она позировала в голубых широких джинсах и вязаном теплом свитере горчичного цвета.

Первая леди собрала волосы в лаконичный пучок и украсила уши золотыми серьгами.

Елена Зеленская в Охматдите: видео