Лидия Таран впервые показала брата, который сменил профессию и теперь защищает Украину
Источник:Лидия Таран
Украинская телеведущая Лидия Таран на себе ощутила войну, когда ракета прилетела в ее дом. К тому же оказалось, что брат Лидии на фронте – она впервые показала его в сети.
Украинская телеведущая Лидия Таран показала своего брата в День защитников и защитниц Украины. Как она рассказала, мужчина сменил профессию и пошел воевать.
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Лидия Таран показала брата
Ведущая сообщила, что ее брат до начала вторжения много лет преподавал в университете. До 24 февраля Макар учил студентов разных языков, но из-за войны ему пришлось учить язык гранатомета.
Мой личный герой. Мой братец. Самый умный из известных мне людей. Более 20 лет преподавания в универе, китайский, английский, французский. Но теперь пришлось выучить язык гранатомета и яростной ненависти к врагу. Страшно горжусь и молимся за всех наших! С праздником, родное войско – наши ангелы охранники,
– написала Лидия Таран.
Также телеведущая похвасталась фото брата, стоящего с оружием в военной форме.
Как Лидия Таран переживает войну
- Когда 26 июня россияне обстреляли Киев, ракета попала в дом, где жила Лидия Таран. Из-за войны она уехала во Францию с дочерью, поэтому ее в доме не было.
- В столицу телеведущая таки вернулась, но уже через месяц. Она встретилась с коллегой Маричкой Падалко в своей квартире, где стекла под ногами и "виды" разрушенных домов.
- Лидия Таран живет на две страны – во Франции и Украине. Однако звезда не очень хочет возвращаться в Киев, потому что в ее район постоянно прилетают ракеты.