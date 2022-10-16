Лидия Таран впервые показала брата, который сменил профессию и теперь защищает Украину

Украинская телеведущая Лидия Таран на себе ощутила войну, когда ракета прилетела в ее дом. К тому же оказалось, что брат Лидии на фронте – она впервые показала его в сети.

Украинская телеведущая Лидия Таран показала своего брата в День защитников и защитниц Украины. Как она рассказала, мужчина сменил профессию и пошел воевать.

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Лидия Таран показала брата

Ведущая сообщила, что ее брат до начала вторжения много лет преподавал в университете. До 24 февраля Макар учил студентов разных языков, но из-за войны ему пришлось учить язык гранатомета.

Мой личный герой. Мой братец. Самый умный из известных мне людей. Более 20 лет преподавания в универе, китайский, английский, французский. Но теперь пришлось выучить язык гранатомета и яростной ненависти к врагу. Страшно горжусь и молимся за всех наших! С праздником, родное войско – наши ангелы охранники,

– написала Лидия Таран.

Также телеведущая похвасталась фото брата, стоящего с оружием в военной форме.

Брат Лидии Таран / Фото из инстаграма ведущей

Как Лидия Таран переживает войну