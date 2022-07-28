В жилищный комплекс Лидии Таран попали две российские ракеты, но ее квартира чудом уцелела. В ней все выбито, но стены на месте. Поэтому кофе с Маричкой Падалко она пила на балконе с видом на разрушенную крышу и разбитые квартиры.

Читайте также Ее муж защищает наши ж*пы, – Цыбульская вступилась за Денисенко, которая отдыхает в Турции

Лидия Таран пригласила Маричку Падалко в свой разбомбленный дом

С тех пор как Лидка переехала в свою новую киевскую квартиру, мы все не смогли найти время на общий кофе в ее стенах. Сейчас нашли. Жаль, что с таким видом и стеклом под ногами, но как хорошо, что сложные времена делают нас только более близкими и сильными,

– написала Маричка Падалко.

Они, кстати, не виделись целых пять месяцев, и неизвестно, когда встретятся снова, ведь похоже, Лидия Таран вернется во Францию. Падалко говорит, что теперь ее подруга буквально может взять с собой в Европу какую-то частицу Украины, потому что "слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет".

Маричка Падалко с Лидией Таран в ее разбомбленном доме / Фото из инстаграма телеведущей

Маричка Падалко с Лидией Таран в ее разбомбленном доме / Фото из инстаграма телеведущей

Напомним, в дом Лидии Таран "прилетело" ранним утром 26 июня, в воскресенье, когда киевляне спали и не спешили на работу. Так, в новостройке в Шевченковском районе вспыхнул пожар, один мужчина погиб, а ранения получили по меньшей мере четыре человека, среди них девочка 7 лет.

"Все выбито, но вроде бы не горит. Главное, что там не было меня и малой", – комментировала тогда Лидия Таран.