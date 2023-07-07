Лидер группы KAZKA рассекретила первые детали предстоящей свадьбы: фото с любимым

7 июля 2023, 10:32
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Источник:

KAZKA

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, когда планирует сыграть свадьбу. Сейчас певица обручена с Павлом Тараненко.

Лидер украинской группы KAZKA недавно сообщила о помолвке с бойфрендом. Александра Зарицкая мечтает о свадьбе, но пока не готовится к ней.

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Когда солистка KAZKA выйдет замуж

В инстаграм-сториз Александра Зарицкая ответила на интересующие поклонников вопросы. Среди них было и то, что касалось свадьбы солистки группы, а именно, когда она состоится.

Александра лаконично ответила: "После победы". На фото певица представила романтические кадры с любимым.


Саша Зарицкая о свадьбе / Фото с инстаграм-сториз

О какой свадьбе мечтает звезда

  • Александра Зарицкая и Павел Тараненко обручились в мае после двух лет отношений это было приятным сюрпризом для певицы.
  • Ранее Александра Зарицкая уже говорила о свадьбе – говорила, что ставит себя на место невесты. В то же время звезда уверяла, что сначала нужно работать ради победы, а празднование состоится после завершения войны.
  • Впоследствии лидер KAZKA призналась, что мечтает о свадьбе в Крыму. Другой вариант – это аутентичное празднование в Закарпатье.

Автор: Марія Касій