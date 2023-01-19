Было страшно, – лидер "Коррупции" Крупин о доме в Харькове и видео с гимном Украины на скрипке

Лидер группы "Коррупция" Михаил Крупин рассказал о недавней поездке в Харьков и его дом, в котором выбило окна от постоянных обстрелов. Он также упомянул о вирусном видео, где он исполняет гимн на скрипке.

Михаил Крупин из группы "Коррупция" продолжает заниматься волонтерской деятельностью и собранием для ВСУ. Но эту деятельность он совмещает с творчеством – написанием песен и концертами для военных.

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Миша Крупин рассказал, уцелел ли его дом в Харькове

Музыкант вспомнил о своем вирусное видео, на котором исполнял гимн Украины на скрипке В тот день происходила очередная массированная атака.

"Оно летит надо мной, летит, летит. Я это слышал, было громко. Мне было страшно, подумал - беру скрипку и буду мужественно играть на скрипке. И сниму на телефон и прямо сейчас залью в инстаграмм. Многие люди не знали, что я на самом деле играю на скрипке. Одни думают, что я рэппер, другие – что я пою шансон. Сейчас люди выяснили, что я играю еще на скрипке", – поделился артист.

Крупин также рассказал, что недавно приезжал в родной Харьков. Там, несмотря на обстрелы, бурлит жизнь. Лидер группы "Коррупция" добавил, что должен забивать окна в доме – их выбило из-за ударных волн.

Выбило окна. В общем, на районе все нормально. В последний раз, когда приехали, ребята собрались. Очень многие возвращаются в Харьков, девушки и парни в кафешках, то есть жизнь продолжается.

Творчество во время войны

, писатель и поэт Сергей Жадан показывал, что его квартира в Харькове не уцелела . От дома в многоквартирном доме на Северной Салтовке осталась лишь большая дыра в крыше.

Михаил Крупин также поделился мнениями о творчестве во время войны. Недавно его группа презентовала первую украиноязычную песню "Світло". Но музыкант считает, что нужно совмещать и военные песни и другие.

Что касается творчества, я думаю, что все же нужно как-то сочетать и песни, которые сегодня актуальны, с песнями, которые останутся дальше. Сейчас военное время, эти песни тоже останутся в истории, они всю жизнь будут напоминать о всей этой боли,

– поделился артист.

Фронтмен коллектива также рассказал о своих концертах для военных. Он поделился, что иногда импровизирует, чтобы заменять брань в треках. "Когда на концертах собираются просто военные, я могу петь любые песни. Когда же приходят военные с женами и детьми, то это не очень красиво. И вот, я придумал на ходу припев: "Им кашу, ребята! Им кашу!". И всем весело. Это очень важно, когда военные улыбаются. Не они должны тебе хлопать, ты должен делать им аплодисменты, им петь".