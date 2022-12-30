Вчера, 29 декабря, россияне совершили очередную террористическую атаку по Украине. Однако врагу не удалось реализовать все свои планы, ведь украинская ПВО становится все более мощной.
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Крупин сыграл на скрипке во время ракетной атаки
Во время массированной ракетной атаки лидер группы "Коррупция" Михаил Крупин решил поддержать подписчиков. Он опубликовал видео, где играет на скрипке гимн Украины.
Пусть оно летит, а мы будем играть до победы,
– прокомментировал Крупин.
Крупин сыграл на скрипке гимн Украины:
В комментариях умилялись из-за видео артиста:
- "Свет в наших сердцах";
- "Слава воздушным силам";
- "Миша, спасибо! Держимся";
- "Спасибо, Вы можете струнами по душе";
- "Настоящий харьковчанин";
- "Мы могущественный, сильный и несгибаемый народ Украины".
Последствия ракетной атаки 29 декабря
- Утром 29 декабря российские захватчики атаковали Украину крылатыми, противорадиолокационными и зенитными управляемыми ракетами. Их было 69 – Воздушные силы уничтожили 54 из них.
- Прилеты состоялись в Киеве, Харьковской области, Львовской, Одесской области и Прикарпатье – там ракета прилетела прямо в жилой дом и, к счастью, не взорвалась.
- В результате массированной ракетной атаки погибли три человека и еще шестеро травмированы, среди них ребенок.
- В Укрэнерго объяснили, что россияне снова атаковали украинскую энергосистему, но им не удалось достичь целей. Повреждения есть, но они нанесены и предварительными обстрелами.