Михайло Крупін з гурту "Корупція" продовжує займатися волонтерською діяльністю та зборами для ЗСУ. Але цю діяльність він поєднує з творчістю – написанням пісень і концертами для військових.

Читайте також "Завжди з тобою": "Пташка" Катерина Поліщук зворушила новим татуюванням, яке присвятила батькам

Міша Крупін розповів, чи вцілів його дім у Харкові

Музикант згадав про своє вірусне відео, на якому виконував гімн України на скрипці. У той день відбувалась чергова масована атака.

"Воно летить наді мною, летить, летить. Я це чув, було гучно. Мені було страшно, подумав – беру скрипку і буду мужньо грати на скрипці. І зніму на телефон і прямо зараз заллю в інстаграм. Багато людей не знали, що я насправді граю на скрипці. Одні думають, що я репер, інші – що я співаю шансон. Зараз люди з'ясували, що я граю ще на скрипці", – поділився артист.

Крупін також розповів, що нещодавно приїздив до рідного Харкова. Там попри обстріли вирує життя. Лідер гурту "Корупція" додав, що повинен позабивати вікна в домі – їх повибивало через ударні хвилі.

Вибило вікна. Загалом на районі все нормально. Востаннє коли приїхали, хлопці зібралися. Дуже багато людей повертається в Харків, дівчата й хлопці в кафешках, тобто життя триває.

Додамо, письменник та поет Сергій Жадан показував, що його квартира в Харкові не уціліла. Від помешкання в багатоквартирному будинку на Північній Салтівці залишилась лише велика діра в даху.

Творчість у час війни

Михайло Крупін також поділився думками щодо творчості під час війни. Нещодавно його гурт презентував першу україномовну пісню "Світло". Але музикант вважає, що потрібно поєднувати і воєнні пісні, та інші.

Стосовно творчості я думаю, що все ж таки потрібно якось поєднувати і пісні, які сьогодні актуальні, з піснями, які залишаться далі. Зараз воєнний час, ці пісні теж залишаться в історії, вони все життя будуть нагадувати про весь цей біль,

– поділився артист.

Фронтмен колективу також розповів про свої концерти для військових. Він поділився, що іноді імпровізує, щоб замінювати лайку в треках. "Коли на концертах збираються просто військові, я можу співати будь-які пісні. Коли ж приходять військові з дружинами та дітьми, то це не дуже красиво. І от, я вигадав на ходу приспів: "Їм кашу, хлопці! Їм кашу!". І всім весело. Це дуже важливо, коли військові посміхаються. Не вони повинні тобі плескати, ти повинен робити їм оплески, їм співати".