Лидер группы KAZKA показала своего бойфренда

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала своего бойфренда впервые за долгое время. Она поделилась трогательным видео.

Лидер украинской группы KAZKA Александра Зарицкая долго скрывала личную жизнь. Но на днях она опубликовала видео с бойфрендом.

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KAZKA показала бойфренда

На своей странице в тиктоке звезда опубликовала ролик, где показывает, как ее видит любимый. Судя по видео, бойфренд Саши Зарицкой ассоциирует ее с подсолнухами, авокадо и осенью.

Будь ли я… версия от моего парня. Люблю тебя сильно,

– написала артистка.

Лидер KAZKA показала парня: видео

Личная жизнь Александры Зарицкой