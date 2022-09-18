Лидер группы KAZKA показала своего бойфренда
18 сентября 2022 , 12:33Читати новину українською
Источник:тикток группы KAZKA
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая показала своего бойфренда впервые за долгое время. Она поделилась трогательным видео.
Лидер украинской группы KAZKA Александра Зарицкая долго скрывала личную жизнь. Но на днях она опубликовала видео с бойфрендом.
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KAZKA показала бойфренда
На своей странице в тиктоке звезда опубликовала ролик, где показывает, как ее видит любимый. Судя по видео, бойфренд Саши Зарицкой ассоциирует ее с подсолнухами, авокадо и осенью.
Будь ли я… версия от моего парня. Люблю тебя сильно,
– написала артистка.
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Личная жизнь Александры Зарицкой
- В середине сентября 2021 года Александра Зарицкая призналась о новых отношениях. Но они продолжались недолго – Саша приняла участие в "Танцах со звездами" и не имела достаточно времени на своего бойфренда. Поэтому он покинул артистку.
- Солистка группы KAZKA тогда же заинтриговала признаниями и романтичными фото со своим партнером по "Танцам" – Юрием Мешковым.
- Впоследствии танцовщик снялся в клипе группы KAZKA. В то время как его Саша рассказала, что ходит на свидание с бойфрендом, отношения с которым только зарождаются.