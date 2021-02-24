Во вторник, 23 февраля, общественного деятеля Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В прямом радиоэфире лидер популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал активиста и осудил правоохранительную и судебную системы Украины.

После резонансного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, которого признали виновным в похищении и избиении депутата Щербича, страну охватили массовые протесты. От публичных комментариев не удержался и певец Андрей Хлывнюк из "Бумбокса".

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Андрей Хлывнюк поддержал Сергея Стерненко

Музыкант стал гостем утреннего эфира на радио "Наше Радио". В студии он появился не только для того, чтобы презентовать новую чувственную песню "Жаль", но и для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию. После прочтения прогноза погоды певец, неожиданно для ведущих, высказался о приговоре Сергею Стерненко, который считает несправедливым и продиктованным сверху.

В Украине работает советская правоохранительная и судебная система. Прокуратура, которая обвинит кого угодно. Полиция, которая убивает и насилует, и суды, которые отпускают убийц и сажают лучших граждан.,

– высказался Андрей Хлывнюк.

В подписи лидер "Бумбокса" объяснил, что именно так сейчас видит погоду по всей стране. "А сейчас, о "погоде" в Украине", – говорится в посте. Стоит добавить, что резкое заявление Андрея Хлывнюка почему-то развеселило ведущую "Нашего Радио" Елену Панову, а в конце она добавила, что этого в тексте не было.

Реакция сети

В комментариях пользователи поддержали позицию кумира Андрея Хлывнюка и поблагодарили за то, что правда наконец прозвучала в прямом эфире на всю страну:

Люблю импровизацию с правильным посылом;

Андрей, спасибо за позицию;

И это снова поступок. Через семь лет после Революции Достоинства свобода снова должна прорываться в оккупированные эфиры;

Привыкли жить так, чтобы читать только то, что "есть в тексте";

Наконец правильный прогноз погоды.

Что известно о приговоре Сергею Стерненко:

активиста признали виновным в похищении бывшего депутата Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь идет о сумме в 300 гривен. Ему присудили 7,3 лет за решеткой с конфискацией половины имущества;

сам Стерненко считает дело политически мотивированным, а приговор – продиктованным сверху. Он будет подавать апелляцию;

вечером 23 февраля в поддержку Стерненко состоялись масштабные протесты в десятке городов Украины и Варшаве. На Банковой в Киеве произошли столкновения между активистами и правоохранителями, в результате которых пострадали около 30 человек, а 24 митингующих задержали.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала