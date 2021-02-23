23 февраля одессита Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы. Резонансный приговор возмутил как активистов, так и звезд украинского шоу-бизнеса. Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец считает решение суда местью антиукраинских сил.

Соцсети бурно отреагировали на приговор Сергею Стерненко, а украинцы уже готовятся к масштабным протестам. В комментарии 24 каналу фронтмен популярной группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец выразил свою позицию.

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Реакция Сергея Танчинеца приговора Стерненко

Певец считает приговор активисту несправедливым и надеется, что апелляция позволит ему выйти на свободу. Он отметил, что суд показательно вынес приговор по делу Сергея Стерненко в советский праздник 23 февраля.

Это реванш антиукраинских сил, которые показательно в свой советский праздник устроили цирк. Я надеюсь, что апелляция освободит Стерненко. Если нет, то гражданское общество этого потребует и добьется. Это совершенно дерзкое возвращение людей времен Януковича,

– высказался артист.

Сергей Танчинец надеется, что действующая власть и президент вмешаются в эту ситуацию и повлияет на приговор Приморского суда Одессы.

Что известно о суде над Сергеем Стерненко:

активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривнами;

23 февраля 2021 года одесский суд вынес Стерненко приговор – 7,3 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества;

сам Стерненко считает дело политически мотивированным. Он будет подавать апелляцию;

вечером 23 февраля по всей стране пройдут массовые протесты.



Что известно о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала

