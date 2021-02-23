Реванш антиукраинских сил: Сергей Танчинец прокомментировал приговор Стерненко
23 февраля одессита Сергея Стерненко приговорили к 7,3 годам лишения свободы. Резонансный приговор возмутил как активистов, так и звезд украинского шоу-бизнеса. Лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец считает решение суда местью антиукраинских сил.
Источник:24 канал
Соцсети бурно отреагировали на приговор Сергею Стерненко, а украинцы уже готовятся к масштабным протестам. В комментарии 24 каналу фронтмен популярной группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец выразил свою позицию.
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Реакция Сергея Танчинеца приговора Стерненко
Певец считает приговор активисту несправедливым и надеется, что апелляция позволит ему выйти на свободу. Он отметил, что суд показательно вынес приговор по делу Сергея Стерненко в советский праздник 23 февраля.
Это реванш антиукраинских сил, которые показательно в свой советский праздник устроили цирк. Я надеюсь, что апелляция освободит Стерненко. Если нет, то гражданское общество этого потребует и добьется. Это совершенно дерзкое возвращение людей времен Януковича,
– высказался артист.
Сергей Танчинец надеется, что действующая власть и президент вмешаются в эту ситуацию и повлияет на приговор Приморского суда Одессы.
Что известно о суде над Сергеем Стерненко:
- активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривнами;
- 23 февраля 2021 года одесский суд вынес Стерненко приговор – 7,3 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества;
- сам Стерненко считает дело политически мотивированным. Он будет подавать апелляцию;
- вечером 23 февраля по всей стране пройдут массовые протесты.
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