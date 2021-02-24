Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк публічно підтримав Сергія Стерненка: відео
У вівторок, 23 лютого, громадського діяча Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна. У прямому радіоефірі лідер популярного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтримав активіста та осудив правоохоронну і судову системи України.
Джерело:фейсбук Андрія Хливнюка
Після резонансного вироку одеському активісту Сергію Стерненку, якого визнали винним у викраденні та побитті депутата Щербича, країну охопили масові протести. Від публічних коментарів не втримався і співак Андрій Хливнюк з "Бумбоксу".
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Андрій Хливнюк підтримав Сергія Стерненка
Музикант став гостем ранкового ефіру на радіо "Наше радіо". У студії він з'явився не лише для того, щоб презентувати нову чуттєву пісню "Жаль", а й для того, щоб висловити свою громадянську позицію. Після прочитання прогнозу погоди співак, несподівано для ведучих, висловився про вирок Сергію Стерненку, який вважає несправедливим і продиктованим згори.
В Україні працює совєцька правоохоронна і судова система. Прокуратура, яка звинуватить будь-кого. Поліція, яка вбиває і ґвалтує, і суди, які відпускають вбивць і саджають найкращих громадян. Свободу Сергію Стерненку,
– висловився Андрій Хливнюк.
У підписі лідер "Бумбоксу" пояснив, що саме так наразі бачить погоду по всій країні. "А зараз, про "погоду" в Україні", – йдеться в дописі. Варто додати, що різка заява Андрія Хливнюка чомусь розвеселила ведучу "Нашого радіо" Олену Панову, а в кінці вона додала, що цього в тексті не було.
Реакція мережі
У коментарях користувачі підтримали позицію кумира Андрія Хливнюка та подякували за те, що правда нарешті прозвучала в прямому ефірі на всю країну:
- Люблю імпровізацію з правильним посилом;
- Андрію, дякую за позицію;
- І це знову вчинок. Через сім років після революції гідності свобода знову мусить прориватись в окуповані ефіри;
- Звикли жити так, щоб читати лише те, що "єсть в тєкстє";
- Нарешті правильний прогноз погоди.
Що відомо про вирок Сергію Стерненку:
- активіста визнали винним у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича з метою заволодіння його грошима. Йдеться про суму в 300 гривень. Йому присудили 7,3 років за ґратами з конфіскацією половини майна;
- сам Стерненко вважає справу політично вмотивованою, а вирок – продиктованим згори. Він подаватиме апеляцію;
- ввечері 23 лютого на підтримку Стерненка відбулися масштабні протести у десятку міст України та Варшаві. На Банковій у Києві відбулися сутички між активістами і правоохоронцями, в результаті яких постраждало близько 30 людей, а 24 мітингувальників затримали.
Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу
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