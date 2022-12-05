Поднимите кофточку: Lida Lee вспомнила, как проходила кастинг в известного продюсера

Lida Lee долго пробивала себе дорогу на большую сцену. До того как стать бэк-вокалисткой Монатика, она проходила кастинг в известного продюсера. Он был, мягко говоря, неприличен.

В 16 лет Лидия Скорубская поступила в эстрадно-цирковую академию и ходила на пробы, чтобы ее заметили. На одном из кастингов известный продюсер попросил девушку раздеться. Она отказалась называть его имя, но рассказала, как это было.

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Lida Lee о неприличном кастинге в известного продюсера

По словам артистки, первое, что она услышала от взрослых мужчин, один из которых был продюсером, – "поднимите кофточку". После такой бесцеремонной просьбы она была в ступоре, но вовремя сообразила.

Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру. Я не хотела к нему идти, но почему-то пошла. Была мала, очень хотелось попробовать. Я зашла, и первый вопрос был не "как вас зовут", не "привет", а "поднимите, пожалуйста, кофточку". У меня шок. Это был момент, когда я колебалась – развернуться и уйти или сделать то, что просят,

– вспомнила Lida Lee.

Тогда Лидия повела себя достойно – ответила, что пришла петь, а не демонстрировать свои параметры. Кастинг она провалила, но поняла, что пробиться в большой шоу-биз будет непросто.

"Я понимала, куда попала. Это большой сложный путь, где ты должен отстаивать свои границы, иметь стержень внутри, точно понимать, что ты хочешь. Потому что когда человек не знает, чего он хочет, его можно сломить, направить в другую сторону", – выразилась певица.

Lida Lee о неприличном кастинге в продюсера / Скриншот с видео

Кстати, к сотрудничеству с Монатиком продюсеры рекомендовали Lida Lee подкорректировать тело. Один "очень уважаемый ею мужчина" говорил, что надо "удалить нижние ребра и сделать грудь", и тогда карьера пойдет вверх. После одного из кастингов Лида всерьез планировала увеличить грудь – приехала в клинику на операцию, но прямо перед дверью передумала и развернулась домой. Ей было страшно ложиться под нож.