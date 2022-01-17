Летиция вышла в свет в платье Valentino, которое ее свекровь носила 45 лет назад

Королева Испании часто демонстрирует приверженность к осознанному потреблению, однако ее новый выход превзошел все предыдущие. На официальное мероприятие Летиция надела винтажное платье, которое носила ее свекровь София.

В понедельник, 17 января, Летиция поддержала мужа Филиппа VI на торжественном приеме в Королевском дворце Мадрида. Для встречи с дипломатическим корпусом она выбрала аутфит, который обсуждает вся мировая пресса.

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Образ Летиции в платье свекрови

На испанской королеве платье от Valentino, которому почти полвека – 45 лет. Верх образа – это романтичная шифоновая блузка нежно-розового цвета с цветочной вышивкой. Тогда как низ – пышная зеленая юбка с высокой талией. В этом платье королева София, мать Филиппа VI, посещала Германию в 1977 году.

Летиция подобрала двухцветные серьги с рубинами и изумрудами, которые фантастически сочетались с винтажным платьем. Волосы Ее Величество собрала в низкий хвост и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза, так как уже полтора года не выходит в свет без защитной маски.

Королева Летиция в винтажном платье Valentino, которое носила ее свекровь / Фото Getty Images

Филипп VI и Летиция в винтажном платье Valentino, которое носила ее свекровь/ Фото Getty Images

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