Ее Величество приехала в штаб-квартиру Испанской федерации редких заболеваний. Для прохладного, хотя и солнечного зимнего дня Летиция выбрала соответствующий наряд.

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После зимних каникул Летиция вернулась к исполнению королевских обязанностей. Она снова совершает светские выходы и демонстрирует безупречный вкус в одежде.

Зимний look королевы Испании

12 января Ее Величество вышла в свет в темной кофте и черных брюках с белыми полосами. Поскольку на улице было довольно холодно, то поверх надела темно-синее широкое пальто. Такую одежду Летиция соединила с синими замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Среди аксессуаров королева имела клатч в тон пальто, серьги и белую защитную маску. Заметим, во время пандемии коронавируса Летиция всегда пользуется защитными масками, акцентируя на том, что необходимо заботиться о собственной безопасности.

Волосы Ее Величество на этот раз уложила ровно, они красиво сверкали на солнце. А на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.



Королева Летиция в синем пальто / Фото Getty Images



Королева Летиция в синем пальто / Фото Getty Images

Напомним, для первого торжественного мероприятия в 2022 году испанская королева выбирала изысканное вечернее платье синего цвета. Событие, на котором Летиция предстала в этом наряде, происходило в королевском дворце.