В понедельник, 17 января, Летиция поддержала мужа Филиппа VI на торжественном приеме в Королевском дворце Мадрида. Для встречи с дипломатическим корпусом она выбрала аутфит, который обсуждает вся мировая пресса.
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Образ Летиции в платье свекрови
На испанской королеве платье от Valentino, которому почти полвека – 45 лет. Верх образа – это романтичная шифоновая блузка нежно-розового цвета с цветочной вышивкой. Тогда как низ – пышная зеленая юбка с высокой талией. В этом платье королева София, мать Филиппа VI, посещала Германию в 1977 году.
Летиция подобрала двухцветные серьги с рубинами и изумрудами, которые фантастически сочетались с винтажным платьем. Волосы Ее Величество собрала в низкий хвост и нанесла легкий макияж с акцентом на глаза, так как уже полтора года не выходит в свет без защитной маски.
Королева Летиция в винтажном платье Valentino, которое носила ее свекровь / Фото Getty Images
Филипп VI и Летиция в винтажном платье Valentino, которое носила ее свекровь/ Фото Getty Images
Образы Летиции в 2022 году
- Для первого выхода королева Испании выбрала роскошное вечернее платье темно-синего цвета с приталенным верхом и пышным низом.
- На прошлой неделе она совершила выход в темно-синем пальто, кофте и черных полосатых брюках.