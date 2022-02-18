Летиция совершила светский выход в пальто и кожаных брюках: фото образа королевы

Испанская королева Летиция совершила очередной светский выход. Она появилась на публике в пальто и кожаных брюках.

Испанская королева Летиция 18 февраля появилась на встрече, сообщает 24 канал. Для появления на публике она примерила непривычный образ.

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Образ Летиции

Ее Величество позировала перед камерами в пальто без воротника со вставками букле из коллекции Carolina Herrera, а также темно-синих кожаных брюках прямого кроя.

Такой наряд она соединила с туфлями-лодочками на высоком каблуке в тон и элегантным клатчем. Королева Испании дополнила образ золотыми серьгами-кольцами.

Летиция распустила волосы, слегка накрутив их на концах. На лице она сделала лаконичный макияж.



Королева Летиция / Фото Getty Images

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