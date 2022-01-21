Летиция пришла на деловую встречу в костюме: фото трендового образа королевы
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция побывала на деловой встрече. На ней она предстала в сером брючном костюме.
Испанская королева Летиция вернулась к насыщенным рабочим будням. 20 января она прибыла на встречу с Фондом борьбы с наркоманией, которая проходила в Мадриде.
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Образ Летиции
Для нового выхода королева Испании выбрала трендовый, но в то же время сдержанный аутфит. Она надела черный топ, с которым удачно гармонировал серый атласный брючный костюм.
Хрупкую талию Летиции подчеркнул черный пояс, а лакированные туфли на высоком каблуке добавили женственности. Дополнили образ небольшая сумочка из змеиной кожи, золотые серьги-подвески и кольцо на большом пальце.
Ее Величество распустила волосы и уложила их в лаконичную прическу. Глаза она подчеркнула розовыми тенями, а остальную часть макияжа скрыла защитная маска, о которой Летиция не забывает ни на одном публичном мероприятии.
Летиция / Фото Getty Images
Последние образы испанской королевы
- На открытие ярмарки туризма Летиция надела белый гольф, черные кожаные брюки и стильное черно-белое пальто с клетчатым принтом.
- В винтажном платье своей свекрови от Valentino Ее Величество появилась на торжественном приеме в Королевском дворце Мадрида.
- В штаб-квартиру Испанской федерации редких заболеваний королева Испании прибыла в зимнем образе – темно-синем пальто.