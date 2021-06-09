Летиция покорила выходом в элегантном молочном платье

Ни одно публичное появление Летиции не остается без внимания общественности и прессы. Королева Испании потрясла фэшн-индустрию новым элегантным образом. Она вышла в свет в коктейльном платье молочного цвета.

Жена короля Филиппа VI появилась на открытии выставки, посвященной испанской писательнице и журналистке Эмилии Пардо Басан. Мероприятие состоялось в Национальной библиотеке, в Мадриде, поэтому Летиция умело соединила официальный стиль с модой.

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Элегантный образ Летиции

Испанская королева сделала ставку на коктейльное платье молочного цвета от бренда Pedro del Hierro. Этот наряд ниже колена с заниженной талией и элегантно собранным низом. В очередном безупречном аутфите Летиция выглядела изящно и женственно.

Молочное платье фантастически сочетается с анималистическим принтом. Королева Испании подобрала "змеиный" клатч и туфли-лодочки на высоком каблуке авторства культового бренда Magrit. Из аксессуаров на ней только лаконичные серьги с бриллиантами, а на лице – защитная маска, с которой Летиция не расстается во время публичных выходов.

Королева Летиция в молочном платье / Фото Getty Images

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