42-летняя французская супермодель Летиция Каста ждет появления четвертого ребенка. Беременную звезду папарацци подловили на улицах Парижа. Многодетной мамочке не удалось скрыть округлившийся живот под повседневной одеждой.

Источник: Voici

Для модели будущий ребенок станет четвертым. Малыша она родит от 37-летнего французского актера и режиссера Луи Гарреля. Это будет первый совместный ребенок супругов.

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Летиция Каста беременна в четвертый раз

Знаменитость сфотографировали возле парижской консерватории, куда она приехала на выступление 19-летней дочери Сатин. Для повседневного выхода Летиция Каста выбрала черные укороченные брюки, кеды, розовую кофту на пуговицах, белую куртку и розовый шарф, а лицо скрыла за защитной маской. Модель не стала наносить макияж, а волосы собрала в пучок.

Похоже, скрыть заметно округлившийся живот звезда даже не пыталась. Так, ее фото оказалось на обложке нового выпуска издания Voici.



Летиция Каста беременна в четвертый раз / Фото Voici

Для Летиции Касты будущий ребенок станет четвертым. Она уже воспитывает троих детей– 19-летнюю Сатин от французского фотографа Стефано Седнуи, 14-летнего Орландо и 11-летнюю Афину от итальянского актера Стефано Аккорси, роман с которым длился 10 лет.

Летиция Каста на пять лет моложе Гарреля, с которым они познакомились в 2015 году. Они тайно поженились в 2017 году на острове Корсика. Для супругов будущий ребенок будет первым. У актера есть 13-летняя дочь Селин, которую он удочерил с Валерией Бруни-Тедески.