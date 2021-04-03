Американская звезда Крисси Тейген осенью 2020 года потеряла ребенка на 20 неделе беременности. Она до сих пор не может справиться с болью от этого, но все еще очень хочет быть матерью третьего ребенка.

Но женщина понимает, что она, скорее всего, не сможет снова забеременеть и родить, поэтому рассматривает вариант ЭКО, суррогатного материнства или усыновления.

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Смириться с тем, что я больше не смогу выносить ребенка мне очень трудно. Дело в том, что я чувствую себя очень здоровой. Но потом я вспоминаю о том, что моя матка просто не хочет со мной "сотрудничать",

– призналась Крисси Тейген.

Она также добавила, что осознала, насколько сильной морально и физически она может быть несмотря на все трудности, которые постигли ее и мужа Джона Ледженда в прошлом году.

"На самом деле мне так повезло. Я просто думаю об этом и понимаю, насколько я уже благословенна. А еще в настоящее время существует так много способов зачать ребенка, будь это суррогатное материнство или усыновление", – добавила Тейген.

Поскольку телезвезда имеет тайско-норвежские корни, то, согласно традиции первого народа, она посадила в честь умершего малыша дерево в своем дворе. Тайцы верят, что таким образом умерший человек продолжает свою жизнь в листьях и ветках.

"Я хотела, чтобы прах Джека остался в нашей почве, чтобы он мог все время быть с нами и расти в красивых ветвях этого дерева. То, как Майлз и Луна вспоминают о нем, так прекрасно. Это напоминает мне о том, как я будучи маленькой разговаривала со своим дедушкой, который уже давно умер, и остался на земле только его прах. Это все прекрасно, и мне нравится, что эта традиция унаследована", – подытожила Крисси.

Напомним, что в браке Крисси Тейген и Джона Ледженда родилось двое детей – дочь Луна и сын Майлз.