Передовая действительно очень изменила Андрея Фединчика. 37-летний актер не бреется – отпустил длинную бороду, но жажду жизни не потерял. Рядом с женой глаза его светятся от счастья.

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Наталья Денисенко с мужем Андреем Фединчиком / Фото из инстаграма актрисы

Наталка Денисенко о встрече с мужем после фронта

Актриса призналась, что за полтора месяца разлуки изменился не только муж, но и она сама, ведь так соскучилась, что начала любить, ценить еще сильнее.

Он приехал. Полтора месяца мы не виделись. Как я соскучилась, и какие у меня совсем другие чувства к моему мужу, я вам не могу передать. Моя защита, моя опора, мой мудрейший советчик. С тобой рядом, Андрей Фединчик, все всегда становится на свои места,

– трогательно написала Наталья Денисенко.

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Однако добавила, что муж рассказал ей немало историй из передовой, от которых кровь в жилах стынет. Актриса напомнила своей 37-тысячной аудитории, какой ценой нам дается свобода.

"Наслушалась историй о войне. Это все очень нелегко. Наши мужчины буквально выгрызают для нас свободное будущее. Мой муж, каждый воин ВСУ, ТрО, "Добробату" – герои. Мы должны помнить это всегда", – подчеркнула звезда сериала "Крепостная".

Напомним, пока Андрей Фединчик защищал страну на передовой, в Киеве его наградили почетным званием заслуженный артист Украины. Из рук министра культуры Ткаченко награду вместо него получила Наталья Денисенко.