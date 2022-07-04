Леся Никитюк закрыла убежище для переселенцев: в чем причина

Телеведущая и блоггер Леся Никитюк в первые дни войны открыла центр для переселенцев. Он был расположен в школе в Хмельницкой области. Звезда призналась, что закрывает центр, поскольку существенно уменьшился поток людей, нуждающихся в помощи.

Леся Никитюк родом из Хмельницкой области, там живут ее родные. Когда началась война, блоггерша переехала из Киева к родителям. Там они все вместе помогали украинцам, вынужденно выезжавшим с территорий, где были боевые действия.

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Леся Никитюк закрыла убежище для переселенцев

Война длится более 4 месяцев. За это время миллионы людей уехали с территорий, где продолжались или продолжаются боевые действия, продолжают строить жизнь вдали от дома. Кому-то уже некуда возвращаться, потому что россияне разбомбили тысячи домов. Поэтому люди поселяются в тех городах, куда приехали из-за войны.

Леся Никитюк была одной из тех, кто помогал переселенцам с временным жильем, снабжал всем необходимым. Однако сейчас, к счастью, в такой помощи нуждается все меньше людей.

Наше убежище закрывается! Основная причина – существенно уменьшился поток людей. А те, кто жил у нас, уже нашли себе новые дома. За четыре месяца мы предоставили временное убежище и обеспечили всем необходимым почти 3 тысячи взрослых людей, 320 детей и 84 животных,

– рассказала Леся.

Однако телеведущая продолжает работать на информационном фронте и поддерживать украинцев.

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