Леся Никитюк заколабила со Степаном Гигой: как звучит "Цей сон", в котором на России "подгорает"
Источник:ютуб-канал Леси Никитюк
На время войны Леся Никитюк переквалифицировалась из телеведущей в волонтершу, но поднимать настроение своей многомиллионной публике не забывает. На этот раз звезда порадовала еще и фанатов Степана Гиги – перепела его "Цей сон".
34-летняя Леся Никитюк выпустила коллабу с легендой украинской эстрады и народным артистом Украины Степаном Гигой. 4 июня его хит "Цей сон", выпущенный 17 лет назад, зазвучал по-новому.
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Леся Никитюк заколабила "Цей сон" со Степаном Гигой
Телеведущая спела о страшном сне россиян, где на Красной площади – полигон, на Курилах – японцы, в Мавзолее – Степан Бандера, а на федеральных каналах – Арестович.
Смеяться над россиянами не надоест, наверное, никогда, потому что они регулярно подбрасывают новые поводы для стеба. Новая песня – попытка представить, что будет с россиянами, если воплотятся в жизнь их самые большие страхи. Эта история для поднятия морального духа украинцев,
– прокомментировала Леся Никитюк для "Нового канала".
"Мы сильны и обязательно победим! И эта песня заряжена на победу! С нами Бог, с нами правда, с нами ВСУ – все защитники и защитницы", – вдохновенно добавила звезда.
Леся Никитюк – Цей сон: смотрите видео онлайн
Текст песни "Цей сон" Леси Никитюк
Україна вернула кордон!
Красна площа тепер – полігон.
За Уралом панує Китай,
А Курили — японський то край.
На Росії щодня повна діч,
І тривога лунає всю ніч!
"Ще не вмерла" співають в ОРДЛО,
А у бункері здохло пуйло!
Цей сон, цей сон,
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає –
Яка краса,
Коли там підгорає!
Бачать орки вночі страшний сон,
Як надзюрив на них пес Патрон,
А цигани приблизно за рік
Розпилили північний потік.
У ефірах на "раша-тудей"
Арестович лякає людей,
В мавзолеї Бандера лежить,
І "Червона калина" звучить!
Цей сон, цей сон,
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Моє лице сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає –
Яка краса,
Коли там підгорає!
К слову, это не первый юмористический трек Леси Никитюк:
- В конце марта она выпустила песню-троллинг о биологическом оружии – "Сіла птаха". Это ремикс на самую известную песню композитора Игоря Поклада, которую исполняет Нина Матвиенко. В нем ведущая спела о желтокрылой птице, которая делает детей похожими на Бандеру и стирает из памяти русский язык;
- затем Леся Никитюк посвятила песню российскому крейсеру "Москва", который 14 апреля ушел в известном направлении – затонул. Она о том, как "взбесился "Нептун" и ракетами прицельно моряков отправил на х*й".