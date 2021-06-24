Леся Никитюк загорала в малиновом бикини в образе Барби: яркое фото
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Телеведущая и блогерша Леся Никитюк принимала солнечные ванны в ярком бикини малинового цвета. Она сфотографировалась на фоне красивых цветов и попробовала летний коктейль.
Леся Никитюк одна из самых красивых девушек украинского шоу-бизнеса. За ее страницей в инстаграме следят миллионы пользователей сети, которые с нетерпением ждут новых публикаций. Изрядно интересуют фотографии, где блогерша появляется в откровенном наряде.
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Новое фото Леси Никитюк в бикини
На днях звезда распространила невероятно красивый кадр. Никитюк сфотографировалась на фоне голубого неба и кустов роз. Телеведущая наслаждается каждым летним днем и не упускает случая позагорать. На этот раз она принимала солнечные ванны в откровенном бикини малинового цвета, которое обнажило упругие ягодицы и подчеркнуло пышный бюст. Также наряд акцентировал на безупречном загаре народной любимицы.
Волосы Леся уложила ровно и довершила прическу розовыми шпильками. На лице сделала легкий макияж с блеском на губах. Телеведущая была похожа на куклу Барби, чем еще больше покорила публику.
В руке Никитюк держала стакан с холодным коктейлем, который пила в жаркий день.
Леся Никитюк в малиновом бикини / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Другие пляжные образы Леси Никитюк
- На отдыхе в Турции блогерша надевала черное бикини, которое обнажило аппетитные ягодицы, и черную кружевную накидку.
- Знаменитость позировала перед камерой во дворе возле лежака. Она загорала в обтягивающем черном боди без бретелек, которое удачно подчеркивало пышную грудь звезды и ее хрупкую талию.
- Телеведущая после плавания сексуально позировала на лежаке в изумрудном купальнике.