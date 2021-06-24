Леся Нікітюк засмагала в малиновому бікіні в образі Барбі: яскраве фото

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк приймала сонячні ванни у яскравому бікіні малинового кольору. Вона сфотографувала на тлі красивих квітів та посмакувала літній коктейлем.

Леся Нікітюк є однією з найкрасивіших дівчат українського шоу-бізнесу. За її сторінкою в інстаграмі стежать мільйони користувачів мережі, які нетерпляче чекають на нові публікації. Неабияк зацікавлюють фотографії, де блогерка постає у відвертому вбранні.

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Нове фото Лесі Нікітюк в бікіні

Днями зірка поширила неймовірно гарний кадр. Нікітюк сфотографувалася на тлі блакитного неба та кущів троянд. Телеведуча насолоджується кожним літнім днем і не втрачає нагоди позасмагати. Цього разу вона приймала сонячні ванни у відвертому бікіні малинового кольору, яке оголило пружні сідниці та підкреслило пишний бюст. Також вбрання закцентувало на бездоганній засмазі народної улюблениці.

Волосся Леся вклала рівно та довершила зачіску рожевими шпильками. На обличчі зробила легкий макіяж з блиском на губах. Телеведуча була схожа на ляльку Барбі, чим ще більше підкорила публіку.

В руці Нікітюк тримала склянку з прохолодним коктейлем, яким смакувала у спекотний день.



Леся Нікітюк в малиновому бікіні / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

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