Украинская телеведущая Леся Никитюк не стесняется позировать в откровенных нарядах или в минимальном количестве одежды. Она любит позировать в эротических съемках и делает это довольно часто. На днях на странице звезды появились новые жаркие фото.

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Пикантные фото Леси Никитюк

Знаменитость позировала перед камерой во дворе возле лежака. Вероятно, она загорала на солнце. Для нового горячего образа Леся Никитюк выбрала обтягивающее черное боди без бретелек, которое удачно подчеркивало пышную грудь звезды и ее хрупкую талию.

Телеведущая также обнажила длинные ноги и похвасталась ими, что придало особой перчинки. Леся Никитюк накинула сверху полупрозрачную молочную рубашку и соединила наряд с черной обувью.

Сексапильный аутфит звезда дополнила золотыми серьгами-кольцами и разнообразными цепочками на шее. Она сделала на лице легкий макияж с акцентом на естественность, ведь только выровняла тон лица и накрасила ресницы тушью. Белокурые волосы Леся Никитюк привычно распустила.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды