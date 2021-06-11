На днях инстаграм-страницу Леси Никитюк взломали и распространили в сети ее интимные фото и личные переписки. Блогер эмоционально прокомментировала такой инцидент и отметила, что и сама может показать свои ягодицы, потому что любит их.

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Новое эротическое фото Леси Никитюк

После того, как звезда восстановила доступ к аккаунту, она опубликовала в сети архивное фото с отдыха. Никитюк позировала на пляже на фоне бирюзовой водички и красивого леса.

Леся встала спиной к камере, демонстрируя аппетитную фигуру в купальнике. Она надела черное бикини, трусики которого обнажили упругие ягодицы, и кружевную накидку. Волосы ведущей красиво развевались на ветру.



Леся Никитюк показала аппетитные ягодицы / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Такая публикация не осталась без внимания 3,7-миллионной аудитории подписчиков блогера. В комментариях они отмечают, что невероятно рады возвращению Леси, а также засыпают ее комплиментами.