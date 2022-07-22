"Слова касаются сердца": Никитюк выпустила песню, которую посвятила погибшему другу-защитнику

Украинская телеведущая и волонтер Леся Никитюк выпустила новую песню. На этот раз она посвящена украинскому военному, погибшему на фронте.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк во время войны продемонстрировала и свой певческий талант, выпуская песни, в которых смеялась над врагом. На днях вышла новая ее композиция, однако она проникнута печалью и болью.

Читайте также "У россиян из ср*ки дым": автор хита "Байрактар" выпустил вирусный трек о HIMARS

Леся Никитюк выпустила новую песню

Волонтер презентовала трек "Голубые глаза". Она посвятила песню всем украинским защитникам, особенно погибшему другу.

Посвящаю всем, кто защищает нашу Украину. А особенно моему другу Денису Рихтеру, погибшему в Луганской области…

– сообщила Леся Никитюк.

Музыку к песне блоггерши написал Руслан Квинта. В ролике изображены щемящие кадры с украинскими военными.

Леся Никитюк – "Голубые глаза": смотрите видео онлайн

Реакция сети

, недавно друга-военного потеряла Оля Цыбульская. На фронте погиб телеведущий М2 Карим Гуламов, помогавший эвакуировать родителей звезды из Ирпеня.

Трогательный клип и песня однозначно произвела впечатление на поклонников. В комментариях они делятся мыслями о новом треке.