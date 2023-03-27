Леся Никитюк выпустила трек "До речі" с участником "Голоса страны": ее сравнили с Лободой

С началом российского вторжения Леся Никитюк всерьез взялась за музыку. 23 марта у нее состоялся релиз с участником шоу "Голос країни 9" Александром Тесленко – "До речі". Песня в трендах ютуба.

Новый трек Леси Никитюк и Александра Тесленко уже 18 среди песен на вкладке "Популярное". Инстаграм-аудитория тоже залайкала их за коллаборацию.

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Леся Никитюк спела с участником "Голоса страны"

Кстати, говорят, что у меня вышла новая песня. Кстати, говорят, что очень хорошая. Что вы думаете?

– написала Леся Никитюк в инстаграме.

Леся Никитюк, Александр Тесленко – До речі: слушайте песню онлайн

что Александр Тесленко – участник 9 сезона шоу "Голос страны". Он штурмовал проект и в 11 сезоне, потому что мечтал попасть в команду Тины Кароль. На "слепых прослушиваниях" певец развернул именно ее кресло. Парень без устали пробивает дорогу в большой шоу-биз – в январе у него вышел дуэт со Славой Каминской "Обіцяю"

В комментариях отметили, что на обложке трека "До речі" Леся Никитюк похожа на Светлану Лободу. Это заметил не один подписчик:

"А я удивилась, откуда Лобода в моей ленте";

"На Лободу похожа или с моим зрением в -2 так показалось";

"На Лободу похожа".

Однако большинство пользователей похвалили Никитюк и Тесленко за проницательную песню:

"Круто, зашло с первой секунды. А какой чистый украинский язык";

"Чрезвычайно хорошая песня";

"Невероятный голос. Великолепная песня";

"Чувственная песня. Хорошее сочетание голосов, успехов";

"Хорошо. Никогда бы не догадалась, что это вы поете, Леся! Желаю вам и дальше покорять новые вершины";

"Кстати, песенка ну даже очень вау! Таланта, творчества, вдохновения, веры, силы и победы";

"Ивановна зажигает".

Напомним, ранее Леся Никитюк перепевала хит Софии Ротару – "Тільки, тільки", "Цей сон" Степана Гиги, а в июле у нее вышла лирическая песня "Блакитні очі" – посвящение погибшему другу-защитнику.