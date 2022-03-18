Женщина показала, каким зеленым, красивым и роскошным городом был Мариуполь. Просторные улицы, ухоженные жилые кварталы, невероятные и искренние украинские люди, пока не пришел "русский мир", чтобы всех "спасти".

К слову Алексей Дурнев назвал самое приятное воспоминание из Мариуполя, находящегося в осаде оккупантов

Никитюк в видео показала, что всего через несколько недель может сделать рука россиянина на чужой земле. Среди ее видео из программы "Ле Маршрутка" она продемонстрировала авторские видео людей из разных источников, где показаны разрушения города. Кроме видеоряда она также добавила внизу английские субтитры, чтобы иностранцы тоже поняли, о чем идет речь в ролике.

"Мариуполь️. Откройте гуманитарные коридоры, спасите мирных жителей! Закройте уже то небо!!! Мы не простим за Мариуполь, Харьков, Киев, Сумы, Чернигов, Донецк, Луганск, Ахтырку, Дымер, Волноваху, Гостомель, Бучу, Ирпень, Коростень, Мелитополь и другие украинские города и села, за их мирных жителей, за детей, пострадавших от русских фашистов!" – эмоционально написала телеведущая и обозначила ведущие СМИ в мире – BBC, CNN, Washington Post и другие. Также женщина попросила максимальное распространение ролика в социальных сетях.